Un’ondata di maltempo ha causato la caduta di un albero sul pullman che stava percorrendo il lungarno del Tempio, a Firenze. Al momento si contano 14 feriti tra i turisti a bordo del mezzo che era fermo a un semaforo rosso, quando la pianta si è abbattuta sulla parte posteriore del bus. Sul posto sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

L’ondata di maltempo a Firenze

Le forti piogge non hanno risparmiato la sala cataloghi della biblioteca nazionale, dove fortunatamente non c’erano libri. “Un gruppo di addetti è già intervenuto per asciugare i cataloghi bagnati dall’acqua entrata attraverso il lucernario, uno di quelli che non è stato ancora sottoposto ad intervento di adeguamento, e nessun danno è stato riscontrato“, assicura Silvia Alessandri, la vicedirettrice della biblioteca nazionale di Firenze.

Invece il 7 maggio un forte temporale aveva danneggiato le mura della biblioteca nazionale: l’acqua era entrata da un muro di una delle sale di consultazione e svariate decine di volumi si erano bagnati, costringendo il personale della biblioteca ad un intervento immediato per salvare il patrimonio librario.