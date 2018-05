Hugh Grant presto convolerà a nozze. Ecco chi è la fortunata

Anche gli Hugh Grant è capitolato. All’età di 57 anni, l’attore che non si mai voluto sposare convolerà a nozze con la produttrice 39enne di origini svedesi Anna Eberstein. Secondo quanto riportato dal Mirror, l’annuncio ufficiale è stato pubblicato al Municipio di Chelsea e di Kensigton.

Il matrimonio di Hugh Grant

La relazione tra Hugh Grant e Anna Eberstein dura da circa 6 anni e dalla donna ha avuto già tre figli, l’ultimo dei quali nato a marzo. Un annuncio che ha sorpreso gli amici dell’attore il quale, conosciuto principalmente per le famosissime commedie romantiche di cui è stato molte volte protagonista, ha sempre rifiutato l’idea del matrimonio mantenendo la sua vita molto privata.

Abbandonati quindi flirt e gossip attribuitigli dallo showbiz (tra i quali una relazione con Drew Barrymore) adesso è pronto per andare all’altare con la Eberstein. Alle spalle Grant ha anche una relazione con Tinglan Hong dalla quale ha avuto altri due figli. Delle nozze ancora non si conoscono i dettagli che, considerate le premesse, non tarderanno ad arrivare.

Foto da Twitter