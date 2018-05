L'aggressore è stato fermato in flagranza da un agente della locale, fuori servizio, che si trovava a passare di là per caso

La polizia locale di Milano ha fermato un uomo di 64 anni, che ha colpito alla testa un 57enne con una mazza da baseball per un banale incidente avvenuto tra via Ripamonti e via Selvanesco. L’uomo ferito è stato trasportato al Policlinico e non si conosce ancora la sua prognosi.

Rompe uno specchietto: picchiato con una mazza da baseball

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, intorno alle 6:20, il 57enne, a bordo della sua Bmw, stava percorrendo una rotonda quando ha urtato contro lo specchietto di una Citroen, durante un sorpasso. L’aggressore ha quindi inseguito la Bmw per circa 100 metri, lo ha costretto a fermarsi parandosi davanti all’auto ed è poi sceso dalla sua colpendo il malcapitato con una mazza da baseball.

Il 64enne è stato fermato in flagranza da un agente della locale, fuori servizio, che si trovava a passare di là per caso.