La Royal Family rilascia le prime foto ufficiali del royal wedding di Harry e Meghan

La Royal Family ha dimostrato fin da subito di avere accolto a braccia aperte Meghan Markle. E le foto ufficiali, appena rilasciate dalla famiglia reale sulla pagina Facebook lo dimostrano. Sguardi felici, volti sorridenti e una sposa più che raggiante che mai sono i protagonisti degli scatti del fotografo Alexi Lubomirski.

Le tre foto sono state scattate nel Salotto Verde del Castello di Windsor. In una sono stati ritratti gli sposi con al fianco Doria Ragland, la madre di Meghan Markle, il principe William in piedi dietro a Kate che tiene sulle ginocchia la piccola Charlotte accanto al principino George. Dall’altra parte invece il principe Filippo siede accanto alla regina Elisabetta mentre il principe Carlo e Camilla Parker Bowles posano in piedi alle loro spalle. Sdraiati a terra invece tutte gli altri paggetti e le altre damigelle.

Come fece Kate Middlenton nel 2011, anche Meghan Markle ha posato soltanto con paggetti e damigelle con al fianco lo sposo ma a differenza della duchessa di Cambridge ha voluto essere ritratta sdraiata sul pavimento, a conferma della sua indole controtendenza. Infine l’ultimo scatto in bianco e nero trasmette tutto l’amore fra i due sposi che posano sorridenti sulle scale della terrazza Est del Castello di Windsor.

Nel post il Duca e la Duchessa di Sussex ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia e ai festeggiamenti per il loro matrimonio.

Si sentono così fortunati ad aver potuto condividere la loro giornata con tutti coloro che si sono riuniti a Windsor e anche tutti coloro che hanno guardato il matrimonio in televisione in tutto il Regno Unito, commonwealth e in tutto il mondo

