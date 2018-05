Il capitano conferma le parole del padre, prefigurando un possibile trasferimento con destinazione Cina nelle prossime settimane

Per la prima volta in undici anni, Marek Hamsik sembra davvero a un passo dal lasciare Napoli. Nel corso degli anni il centrocampista slovacco era stato più volte accostato a trasferimenti al Milan o in Premier League, decidendo però di restare sempre all’ombra del Vesuvio, ma stavolta sembrano esserci tutti i presupposti per l’addio, già prefigurato in mattinata dalle parole del padre Richard, che ipotizzava un futuro in Cina per suo figlio.

A confermare questa tesi ci ha pensato il diretto interessato, intervistato dal network slovacco Pravda: “Sento di aver dato tutto per questa squadra, forse è il momento che il nostro percorso finisca – ha dichiarato Hamsik – e voglio provare qualcosa di nuovo. Mi dispiace per i tifosi, abbiamo rincorso lo Scudetto fino all’ultimo e loro se lo meritavano, li ringrazio comunque per il grande supporto che ci hanno dimostrato per tutta la stagione”.

Stando a fonti slovacche, per Hamsik sarebbe pronto un contratto da dieci milioni annui, con tre club cinesi a contenderselo. Insomma, oltre a quella di Pepe Reina e quella di Christian Maggio, un’altra bandiera storica rischia di essere ammainata, in un’estate che si preannuncia di grande rinnovamento per il Napoli di De Laurentiis, ancora alle prese con il nodo legato alla permanenza di Maurizio Sarri alla guida della squadra.