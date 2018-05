Mentre il leader della Corea del Sud raggiunge la Casa Bianca, da Pyongyan fanno sapere di non essere disponibili a sottoscrivere un accordo sulla denuclearizzazione dettato in maniera unilaterale dagli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti, Donal Trump, riceve oggi alla Casa Bianca il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. Intanto cresce l’incertezza sul summit previsto per il prossimo 12 giugno tra Trump e Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, a Singapore. Da Pyongyan, infatti, fanno sapere di non essere disponibili a sottoscrivere un accordo sulla denuclearizzazione dettato in maniera unilaterale dagli Stati Uniti.

Trump riceve Moon ma è incerto incontro con Kim

Secondo quanto riporta la Cnn, gli advisor di Trump dubitano che il vertice Kim avverrà, nel New York Times si definisce il presidente Usa “sorpreso e arrabbiato” per l’avvertimento di Pyongyan, che la scorsa settimana ha minacciato di far saltare l’incontro, perché non disposto a sottoscrivere un accordo sulla denuclearizzazione stilato unilateralmente dagli Stati Uniti.

Dalla Casa Bianca si cantava già vittoria. Sembrava certa la disponibilità di Kim al disarmo totale, irreversibile e verificabile, ma la Corea del Nord ha chiesto la riduzione della presenza americana nella penisola coreana e la sospensione delle esercitazioni militari con Seul. Quando lo scorso marzo Chung Eui-yong, consigliere di Moon per la sicurezza nazionale, ha consegnato a Trump l’invito di Kim, ha dichiarato la disponibilità di Pyongyan alla “totale denuclearizzazione” ma “alle giuste condizioni”.

Gli Stati Uniti rimangono fermi nella loro posizione. Steven Mnuchin, ministro del Tesoro, ha assicurato ieri che il presidente Trump non ha alcun ripensamento sul vertice e in un’intervista a Fox, Mike Pence, vicepresidente americano, ha fatto sapere a Kim che commetterebbe un grosso errore “a prendere in giro Donald Trump”, perché senza un accordo per la Corea del Nord si profila “il modello libico”. Modello che era stato proposto come opzione da John Bolton, consigliere di Trump per la sicurezza nazionale, mentre il presidente Usa ha offerto a Kim protezione in cambio della denuclearizzazione, dal momento che Muammar Gheddafi, leader libico, è stato catturato e ucciso nel 2011 dopo l’intervento della Nato nel paese.

Moon dal canto suo, proverà a convincere Trump a non rinunciare all’incontro con Kim, che si potrebbe rivelare, come gli aveva promesso, una gran successo da Nobel per la Pace.