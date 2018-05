E' appena terminata la quattordicesima stagione ma i fan si chiedono già cosa accadrà in Grey's Anatomy 15

Grey’s Anatomy 14 si è ormai concluso e i fan stanno iniziando a porsi delle domande sulla prossima stagione. L’ultima puntata della quattordicesima stagione è già stata trasmessa negli Stati Uniti mentre i telespettatori italiani dovranno aspettare il 18 giugno per il gran finale.

Conferme e addii in Grey’s Anatomy 15

Le prime indiscrezioni però iniziano a circolare. Sarah Drew e Jessica Capshaw, Arizona Robbins ed April Kepner, lasceranno il medical drama in grande stile facendo delle scelte di vita ben precise che le porteranno lontane dal Grey Sloan Memorial Hospital. Confermati invece, secondo FoxLife, quattro membri storici del cast: Ellen Pompeo (Meredith Grey), Justin Chambers (Alex Karev), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber).

Inoltre della nuova formazione sembra che siano stati confermati Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Jo Wilson), Kelly McCreary (Maggie Pierce) e Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca). Ancora nulla si sa sulla presenza della siciliana Stefania Spampinato, in Grey’s Anatomy 14 Carina DeLuca, sorella di Andrew ma è stata sicuramente confermata Kim Rever (Teddy Altman) che acquisirà un ruolo predominante nella quindicesima stagione. Ha dichiarato entusiasta in una nota:

Sono entusiasta di riprendere il ruolo della Dott.ssa Teddy Altman come regular. Tornare a Shondaland con l’incredibilmente capace Krista Vernoff, Ellen Pompeo e lo straordinario cast è celestiale. Ho un posto speciale nel mio cuore per Teddy e mi sento molto fortunata ad avere l’opportunità di continuare la sua storia

Probabili new entry

Si prevede il ritorno di Scott Speedman, il chirurgo trapiantologo Nick Marsh che ha fatto battere il cuore di Meredith. Poche speranze quindi per Nathan Riggs che potrebbe uscire di scena. Grey’s Anatomy 15 dovrebbe andare in onda come di consueto sull’ABC (in Italia su FoxLife) in autunno, tra settembre e ottobre. Il presidente di ABC Entertainment, Channing Dungey, ha infatti dichiarato: “Grey’s Anatomy ha un posto speciale nel mio cuore, ed è lo stesso anche per milioni di fan”.