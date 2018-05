Il capitano azzurro potrebbe lasciare il Napoli direzione Cina. "Ci sono tre club cinesi su Marek, l'offerta per lui è di 10 mln", ha detto Richard Hamsik

“Ci sono tre club cinesi su Marek, l’offerta per lui è di 10 mln. Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili. Il problema ora è che in Cina ci sono dei periodi di contrattazioni, ed il prossimo sarà in inverno. Hamsik ha ancora un contratto di tre anni con il Napoli, quindi ora è tutto nelle mani degli agenti. Come percentuali dico che al 60% può andare via. Il giocatore ha già parlato con il presidente per una sua cessione, ora toccherà a Venglos”.

Gli addii

Così il padre di Marek Hamsik, Richard, ai microfoni dell’emittente slovacco Pravda, che con le sue parole gela, di fatto, i tifosi azzurri preannunciando un possibile addio del loro capitano.

Non solo Reina, dunque, tra i partenti in casa Napoli: anche Hamsik, simbolo e bandiera azzurra, potrebbe lasciare il club partenopeo cercando nuove sfide altrove. Anche figure importanti all’interno dello spogliatoio azzurro, come Christian Maggio, sembrano destinate a lasciare Napoli dopo un lungo soggiorno alla corte di De Laurentis.