L'incendio potrebbe essere stato causato da una sigaretta rimasta accesa o dal corto circuito scaturito dal piccolo acquario dell'ingresso. Tutte le ipotesi sono al vaglio dei vigili del fuoco

All’alba di questa mattina, una donna ha perso la vita nell’incendio del suo appartamento. È successo a Castelletto, noto quartiere di Genova. A dare l’allarme è stato un vicino di casa che ha visto del fumo provenire dalle finestre dell’abitazione dell’ultimo piano del palazzo di fronte. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno accertato la morte della donna, Isabella Lercari, e dei suoi due cani.

Le prime ipotesi sulla causa del rogo

Il cadavere di Isabella giaceva, senza vita, tra il bagno e la camera da letto. Si presume che stesse tentando, infatti, una qualche via di fuga, quando è stata sopraffatta dalle esalazionii dei fumi. Senza vita, accanto a lei, anche i suoi due cani. Secondo una prima ricostruzione, a causare il rogo potrebbe essere stata una sigaretta dimenticata accesa dalla donna che era una fumatrice.

L’ipotesi è dunque al vaglio dei vigili del fuoco che indagano per rintracciare le cause dell’incendio. Un’altra eventualità, anche questa molto probabile, è quella del corto circuito, forse causato da un piccolo acquario posto all’ingresso dell’abitazione. Nell’acquario, infatti, i vigili del fuoco hanno ritrovato un pesce rosso morto. Isabella Lercari non lavorava da tempo e passava le sue giornate con la figlia e i due cani, due bracco di taglia media, che lei aveva preso in tempi diversi dal canile.