'Top10 Travelers'Choice® Luoghi Storici 2018' è la speciale classifica stilata da TripAdvisor

Il fascino di Roma colpisce ancora. In particolare, la Basilica di San Pietro è ritenuta una delle mete più ambite del mondo nei programmi di viaggio dei turisti stranieri: infatti si trova al quarto posto nella speciale Top 10 mondiale dei luoghi storici preferiti dai viaggiatori. Una menzione a parte merita il Duomo di Milano, che occupa il settimo posto al livello globale. Primo è il sito di Angkor Wat, in Cambogia. Il secondo posto è conquistato da Plaza de España a Siviglia, che oltre a guadagnarsi anche la prima posizione nella Top 10 europea, sorpassa la Grande Moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi, che retrocede al terzo posto.

La ‘Top10 Travelers’ Choice® Luoghi Storici 2018′ di TripAdvisor

‘Top10 Travelers’Choice® Luoghi Storici 2018’ è la speciale classifica stilata da TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, il quale, ha utilizzato un algoritmo che ha tenuto in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni e i punteggi dei luoghi storici in tutto il mondo nell’arco di un periodo di 12 mesi. Quest’anno sono stati riconosciuti 759 luoghi storici in 68 Paesi nel mondo.

In più, il sito ha individuato i tour e le esperienze con i punteggi più alti presso i luoghi storici premiati a livello nazionale, indicati tra gli oltre 100.000 tour, attività ed esperienze nel mondo prenotabili sul sito.

La Top 10 europea

Nella classifica europea fa il suo ingresso Praga che, con la sua celebre Piazza della Città Vecchia, occupa il sesto posto. La classifica del Vecchio Continente vede primeggiare Italia, Francia e Spagna, con due luoghi storici ciascuna in classifica: Basilica di San Pietro (2°) e Duomo di Milano (4°) per l’Italia, Cattedrale di Notre Dame (7°) e Torre Eiffel (8°) per la Francia, Plaza de España a Siviglia (1°) e Cattedrale e Moschea di Cordova (3°) per la Spagna. Chiudono il Parlamento di Budapest (5°), la Torre di Londra (9°) e l’Acropoli di Atene (10°).

La Top 10 italiana

Il Bel Paese è conosciuto nel globo per il ricchissimo patrimonio di luoghi storici, siti e tanti altri monumenti. Nella classifica italiana Roma e il Vaticano occupano ben 5 posizioni nella Top 10 nazionale: la Basilica di San Pietro in Vaticano (1°), il Pantheon (3°), il Colosseo (4°), la Fontana di Trevi (5°) e il Foro Romano (7°). A seguire, Milano e Firenze ciascuna con due luoghi storici in classifica: il Duomo (2°) e la Galleria Vittorio Emanuele II (9°) per Milano, Piazzale Michelangelo (6°) e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore (8°) per Firenze. In decima posizione si piazza il Palazzo Ducale di Venezia (10°).