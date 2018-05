In programma lunedì una nuova assemblea, gli spagnoli intanto presentano una fideiussione da 400 milioni

La Lega Serie A prende ancora tempo, e salva Mediapro. La querelle legata ai diritti TV, che va ormai avanti da mesi, rischia di lasciare le prime giornate di campionato scoperte sul piano delle trasmissioni televisive, un pericolo che i club non vogliono assolutamente correre, viste le ovvie perdite sotto il profilo economico. Pertanto, per la seconda volta in due giorni, le società hanno votato contro la proposta di risoluzione del contratto stipulato con l’operatore spagnolo a causa delle loro inadempienze.

Dieci, infatti, i voti favorevoli alla risoluzione, a fronte della necessità di dodici per far passare la mozione. Prevista una nuova riunione di Lega per lunedì, mentre Mediapro ha presentato una fideiussione da 400 milioni di euro contro il miliardo inizialmente previsto e promesso. Una situazione in divenire, che rischia di diventare bollente nelle prossime settimane.