Instagram introduce una novità: adesso sarà possibile silenziare i post degli account che si seguono. La modifica – spiega l’app – facilita la personalizzazione del proprio feed in base a ciò che si vuole vedere. In più, i profili interessati non sapranno di essere stati silenziati e si potrà decidere la loro riattivazione in qualsiasi momento.

La nuova opzione di Instagram

In cosa consiste la nuova opzione di Instagram? L’Opzione ‘Silenza Post‘ consente di silenziare un post non gradito. Quando si visualizza il post in questione si clicca sui tre puntini accanto al nome; poi si seleziona l’opzione ‘Silenzia Post‘ e si conferma la disattivazione dell’account con ‘Silenzia‘. Se invece si vuole riattivare l’account silenziato, basterà andare sul profilo e cliccare l’opzione ‘Riattiva post‘.

Inoltre, il social introdurrà anche un altro strumento per aiutarci ad avere un rapporto più sano con la piattaforma: infatti agli utenti sarà notificato quando avranno visto tutti i post pubblicati dagli amici nelle ultime 48 ore.