Contratto biennale con opzione per la terza stagione, al tecnico reggiano 6,5 milioni di euro all'anno

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Una trattativa emersa solo nella giornata di ieri, ma che in realtà il presidente Aurelio De Laurentiis portava avanti da tempo, alla luce dei tentennamenti di Maurizio Sarri sul rinnovo. Di fatto, andavano limati sono gli ultimi dettagli, definiti nelle ultime ore: contratto biennale con opzione per una terza stagione a 6,5 milioni di euro annui, che renderanno Carletto il secondo tecnico più pagato della nostra Serie A, alle spalle del solo Allegri.

Manca, adesso, solo l’ufficialità del contratto firmato dall’allenatore reggiano negli uffici romani della FilmAuro. L’annuncio è previsto per il primo giugno, dopo la scadenza del contratto che lega l’ex tecnico di Juve e Milan al Bayern Monaco.

Ad accompagnare Ancelotti in questa nuova esperienza napoletana saranno il figlio Davide, Mino Fulco, Giovanni e Francesco Mauri. Quattro componenti storici dello staff del mister reggiano, chiamato a Napoli per porre fine al dominio della Juventus in campionato dopo sette scudetti consecutivi.

Adesso, per il Napoli, si apre un’estate importantissima: le partenze di Hamsik, Reina e Maggio sono già ufficiali o da dare per scontate, e potrebbero partire anche giocatori legati al club da una clausola rescissoria più o meno abbordabile come Mertens, Callejon e Albiol, mentre sul fronte del mercato in entrata resta sempre viva la pista che porta a Suso del Milan, tra i possibili sacrificati per ripianare il bilancio della società rossonera alla luce delle imminenti sanzioni UEFA.