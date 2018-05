Prosegue il toto-giudici e i due nuovi nomi sarebbero in fase di conferma

Proseguono le selezioni per la prossima edizione di X-Factor e continua anche il toto-giudici. Come sappiamo le poltrone di Levante e di Manuel Agnelli sono rimaste vuote dopo il loro annunciato abbandono. Levante aveva confermato l’addio al talent con un messaggio su Instagram, il leader degli Afterhours aveva da tempo fatto capire che X-Factor era soltanto una fase di passaggio che avrebbe preceduto nuovi progetti musicali.

I due nuovi giudici di X-Factor

Stamani Il Giornale rivela i probabili sostituti della coppia Levante-Agnelli. Si parla di ipotesi perché ancora l’annuncio non è stato ufficializzato. Al tavolo dei giudici di X-Factor potrebbero approdare Asia Argento e Lodo Guenzi dello Stato Sociale. I due si aggiungono alla lunga lista dei nomi papabili usciti negli scorsi mesi, da Francesca Michielin a Omar Pedrini, da Sfera Ebbasta a Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti.

La partecipazione di Asia Argento sarebbe di grande impatto sia per il suo impegno al fianco del movimento #MeToo sia per la sua profonda conoscenza musicale che va al di là della sua relazione con Morgan. Non ha mai fatto segreto del suo interesse per la musica industrial ed elettropop. Dall’altro lato ci sarebbe Lodo Guenzi de Lo stato sociale che però aveva negato ogni legame con il talent.

Nella rosa dei giudici sono stati comunque confermati Mara Maionchi e Fedez.

Foto da Twitter