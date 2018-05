Harvey Weinstein molestò Gwyneth Paltrow ma Brad Pitt non esitò a difenderla pubblicamente

Anche Gwyneth Paltrow è stata oggetto delle avances di Harvey Weinstein ma al suo fianco si schierò fin da subito Brad Pitt. Al tempo del racconto della Paltrow in diretta all’Howard Stern Show, l’attrice aveva 22 anni ed era fidanzata con Brad Pitt. Era il 1995 e l’attrice, prima dello scandalo che ha travolto il produttore americano, non aveva mai rivelato nulla. “Siamo in un momento in cui le donne hanno bisogno di inviare un chiaro messaggio che questo modo di trattare le donne è finito”, ha commentato l’attrice.

Il racconto di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha raccontato di come si sia sentita quasi tradire da quello che considerava il “buon zio Harvey”. Weinstein, dopo la firma per il ruolo principale in Emma, film prodotto dalla Miramax, invitò la Paltrow in albergo per discutere del film. Durante l’incontro però il produttore iniziò a massaggiarla per poi chiederle di raggiungerlo nella sua camera da letto. Al rifiuto dell’attrice Weinstein le fece promettere, senza troppi convenevoli, di non raccontare nulla a nessuno.

L’attrice però riferì i dettagli dell’accaduto all’allora fidanzato Brad Pitt che non la prese bene. Il giovane Pitt incontrò Weinstein alla prima della piece “Hamlet” a Broadway con Ralph Finnes e Damian Lewis. Era il maggio del 1995 e l’attore avvicinò il produttore spingendolo violentemente a muro e dicendogli: “Se lo rifai ti ammazzo”. “E’ stato il migliore, fare questo per me quando io non avevo ancora fama o potere”, ha raccontato l’attrice.