Caluso luogo incidente treno camion

Sono stati rimossi nella notte i vagoni del convoglio che mercoledì sera ha travolto un Tir fermo sui binari, al passaggio a livello di Arè di Caluso. Quel che resta del treno è stato spostato in un prato vicino alla ferrovia ma la circolazione della linea tra Chiavasso e Ivrea rimane bloccata. Anche la statale 26 è chiusa al traffico e dovrebbe riaprire lunedì.

Caluso, rimossi i vagoni del treno che si è schiantato sul Tir

I controlli sui binari sono terminati e dovrebbero essere a posto tanto che le ferrovie auspicano di poter riaprire lunedì. Intanto si attende il trasporto eccezionale per il trasferimento dei vagoni danneggiati – e sotto sequestro – al deposito di Chiavasso. Tutto il materiale danneggiato dall’urto è in via di ripristino mentre, a scopo precauzionale, la casa cantoniera vicina al luogo dell’incidente, anch’essa danneggiata dall’incidente, è stata abbattuta.

Il passaggio a livello di Caluso, sulla linea che collega Torino a Ivrea, doveva essere chiuso, mancava soltanto la firma dell’Anas. Secondo quanto riporta Repubblica, a novembre Ferrovie, Anas, Regione Piemonte e Infrastrutture avevano raggiunto un’intesa per chiudere 18 passaggi a livello, tra cui quello di Arè, in cui si è consumata la tragedia che ha portato alla morte di 2 persone.

La polizia di Stato ha diffuso un video che ha immortalato lo schianto. Una telecamera inquadra l’ingresso della villa di fronte alla statale 26. Alle 23:15 di mercoledì sera, di vedono i lampeggianti del Tir che si avvicinano al passaggio a livello e 3 minuti dopo il terribile urto con il Regionale 10027, in cui hanno perso la vita 2 persone e altre 23 sono rimaste ferite. Al momento dello scontro si vedono alcune scintille, un grande bagliore e i vagoni che ruzzolano nel cortile dell’abitazione. Poco dopo il drammatico evento, 3 persone escono dall’abitazione puntando delle torce sui finestrini delle carrozze. Le immagini sono state acquisite dalla polizia ferroviaria, che sta effettuando le indagini.