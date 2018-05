E' stato dimostrato che la depressione influisce sul declino cognitivo

Sorridere alla vita riduce l’invecchiamento del cervello. A dimostrarlo due ricercatrici della University of Sussex, Darya Gaysina e Amber John, in uno studio pubblicato sulla rivista Psychological Medicine. Le ricercatrici hanno evidenziato che gli stati depressivi influiscono negativamente sul nostro cervello, modificandolo e causandone l’invecchiamento.

Lo studio ha rivisto 34 lavori già pubblicati per un totale di 71mila pazienti. Ne è emersa una correlazione tra disturbi depressivi e declino cognitivo causato anche dal restringimento di alcune aree del cervello. Ma non solo, si è evidenziato anche come il declino cognitivo, indipendentemente dall’età, sia maggiore in chi soffre di depressione rispetto a chi è più positivo.