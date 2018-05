Nuovo episodio drammatico avvenuto ad una settimana di distanza dalla sparatoria in un istituto di Santa Fe, in Texas

Una nuova sparatoria è avvenuta in una scuola media dell’Indiana, negli States. Il bilancio provvisorio è di due feriti trasportati in ospedale in condizioni critiche. Il sospettato è stato fermato e posto in custodia cautelare dalla polizia di Noblesville.

La sparatoria in un istituto di Santa Fe in Texas

Nuovo episodio drammatico avvenuto ad una settimana di distanza dalla sparatoria in un istituto di Santa Fe, in Texas, dove sono morti otto studenti e due professori.