Weekend perfetto per l'australiano della Red Bull. Il compagno di squadra Verstappen partirà ultimo

Sulle strade del Principato, è Daniel Ricciardo a dettare la legge. Seconda pole in carriera per Daniel Ricciardo, che nelle qualifiche del GP di Monaco ha fatto registrare un tempo impressionante, come testimoniato dallo scarto rispetto agli inseguitori. Il secondo in griglia, infatti, è Sebastian Vettel, finito a 2 decimi, ma comunque soddisfatto per la prima fila, e soprattutto per essersi messo alle spalle il diretto rivale Lewis Hamilton, con Kimi Raikkonen quarto.

Una qualifica che è l’ennesima dimostrazione del feeling della pista monegasca per le Red Bull, con un Ricciardo dominante in tutto il weekend, mentre Verstappen, che aveva registrato il secondo tempo al mattino, non ha potuto partecipare alle qualifiche a causa di un incidente riportato sul finire del P3 che ha costretto i meccanici a intervenire sulla sua macchina, e domani dovrà partire dall’ultima casella in griglia.