Il trequartista croato è il primo rinforzo scelto da Monchi per la prossima stagione. Arriva dalla Dinamo Zagabria

È croato il primo rinforzo della Roma in vista della prossima stagione. Pochi minuti fa, infatti, è sbarcato nella Capitale, atterrando all’aeroporto di Fiumicino, Ante Coric, destinato a diventare un nuovo centrocampista giallorosso. Il fantasista arriva dalla Dinamo Zagabria, ed è stato accompagnato nel suo viaggio dall’agente, che domani definirà gli ultimi dettagli contrattuali con la dirigenza capitolina.

Poi, sarà il momento delle visite mediche e della firma sul contratto che lo legherà alla Roma per 5 anni, con scadenza 2023. Il primo passo verso la nuova rosa da affidare a Di Francesco, che Monchi vuole più dotata sul piano tecnico e pronta a competere su tre fronti, migliorando il terzo posto in campionato e cercando di confermarsi in Champions League dopo la semifinale di quest’anno.