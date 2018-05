Giorno dopo giorno il club rossonero vive con gli spauracchi delle limitazioni (ed esclusioni) che la Uefa potrebbe sancire a suo discapito

Il Milan rischia di non partecipare alla prossima Europa League: questa non è più una novità, anzi. Giorno dopo giorno il club rossonero vive con gli spauracchi delle limitazioni (ed esclusioni) che la Uefa potrebbe sancire a suo discapito, mettendo così in pericolo degli equilibri societari che stentano a decollare.

Il mercato

Ma questo sembra (almeno secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta) non importare poi così tanto né a Memphis Depay né Marouane Fellaini, due interessanti prospetti per il mercato in entrata del Milan, che hanno fatto sapere che direbbero sì al Diavolo anche senza giocare l’Europa League la prossima stagione.

Il tentativo

La dirigenza rossonera ci prova dunque, e lavorerà sodo nonostante i problemi interni di natura economico-societaria.

Sarà una piccola grande impresa portare l’olandese Depay (con un passato nel Manchester United con la 7 sulle spalle) e il belga Fellaini (ex Everton, attualmente ai Red Devils, un po’ fuori i radar di Mourinho) al Milan – Fassone e Mirabelli lo sanno bene – ma è anche vero che da quelle parti dell’Inghilterra (Manchester, per intenderci) passano dei calciatori che poi, altrove, riescono a dimostrare la loro immensa qualità e grande valore: per un esempio pratico basti guardare alla voce Juve-Pogba.