I carabinieri stanno indagando sul fatto

Uno straniero è stato aggredito intorno a mezzogiorno nei pressi del mercato settimanale di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, i quali hanno avviato una caccia serrata in tutto il comprensorio per rintracciare l’auto.

L’aggressione

Un gruppo formato da tre persone ha raggiunto e colpito a sprangate la vittima dinanzi a decine di testimoni.

Dalla prima ricostruzione dei fatti è emerso che i tre autori del fatto erano a bordo di una Nissan Macro Verde e, successivamente, si sono accaniti sul giovane per motivi tuttora da accertare.