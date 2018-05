Nel match di ieri sera contro l'Arabia Saudita, Balotelli apre i conti con un destro a fil di palo: goal dedicato ad Astori

Dopo 4 anni ritrovava la maglia della Nazionale azzurra: era chiaro che ieri sera, a San Gallo, Supermario Balotelli sarebbe stato il protagonista di Italia-Arabia Saudita. Nessuna attesta, infatti, è stata disillusa: al 21′ del primo tempo, Balo illumina la serata con una giocata propria del suo repertorio, calciando un tiro dalla distanza che non lascia scampo all’incolpevole Alowais (portiere saudita).

La dedica

Un goal importante per Balotelli, perché suggella una prestazione di livello, accompagnata da tante buone giocate a servizio della squadra. Un goal, quello di ieri sera, che Balotelli dedica (sui social) all’ex collega ed amico Davide Astori, in un post su Instagram dove ricorda anche suo padre: “Lo so che è tardi lo so che ormai sei la.. ma sono convinto che la, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita ! Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te”.