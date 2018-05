La Procura di Termini ha diretto l'inchiesta che, oggi, ha portato la polizia ad irrompere nell'appartamento del 51enne, scoprendolo a letto con la ragazzina

È un torbido scenario quello delineato dalla Procura di Termini Imerese. Un torbido scenario che, oggi, ha portato le forze di polizia ad entrare nell’appartamento di un 51enne palermitano sorpreso a letto con la figlia 11enne della compagna. I due stavano consumando ‘un rapporto intimo’. Così si può leggere, almeno, nel verbale della polizia.



L’inchiesta avviata grazie agli insegnanti

L’inchiesta sulla torbida vicenda, diretta da Ambrogio Cartosio, era stata avviata a causa delle varie segnalazioni degli insegnanti della ragazzina. I docenti, infatti, hanno saputo cogliere una situazione di grave disagio emotivo che li ha spinti a segnalare il caso agli agenti del commissariato di Bagheria.

In casa, durante il blitz della polizia, era presente anche la madre che, come il compagno 51enne, è stata scortata al carcere del Pagliarelli. La vittima della violenza sessuale, invece, è stata tempestivamente affidata al padre, separato anni fa dalla madre e residente in un comune diverse. Le indagini, ad ogni modo, sono tutt’altro che concluse. E si sospettano altri episodi commessi dalla coppia nei confronti della minore.