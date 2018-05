Si chiude al secondo turno la corsa del pugliese sulla terra parigina, con la sconfitta in quattro set contro il croato

Si chiude al secondo turno la corsa di Thomas Fabbiano al Roland Garros. Nel suo match di secondo round sulla terra parigina, il pugliese si è arreso in quattro set a Borna Coric, dopo aver sorpreso il promettente croato nel primo parziale, cedendo con il punteggio di 6-4 2-6 1-6 1-6, a testimonianza della maggior caratura dell’avversario di giornata, obiettivamente non alla portata di Fabbiano, che non si può rimproverare nulla e anzi deve ripartire da questo risultato per ritrovare fiducia in un momento della stagione non esattamente brillante.

Guardando ai big del torneo, tutto facile per Rafael Nadal, che concede appena quattro giochi all’argentino Guido Pella, liquidato con grande rapidità come un ostacolo particolarmente agevole sulla strada verso l’undicesimo titolo sul rosso del circolo dei moschettieri. Avanza anche Dominic Thiem, che alla ripresa della partita interrotta ieri per oscurità ha superato in quattro set il giovane greco Stefanos Tsitsipas, un nome di cui sentiremo sicuramente parlare negli anni a venire, specialmente su questa superficie.

Nel tabellone femminile, vittoria importante per la ritrovata Maria Sharapova, che si è imposta in due set su una giocatrice in forma come Donna Vekic, mentre la numero 1 del ranking WTA Simona Halep ha concesso appena quattro game alla malcapitata Taylor Townsend.