Ai marchigiani, guidati da Cosmi, basta il pareggio per restare in B: l' Entella ad Ascoli per fare l'impresa

Un film che si ripete, a circa due settimane di distanza: la Virtus, guidata dal tecnico Gennaro Volpe (bandiera dell’Entella) è chiamata all’impresa per centrare l’obiettivo permanenza nel campionato cadetto. I liguri, infatti, nell’ultima giornata di serie B, hanno vinto in trasferta a Novara (0-1 il finale al Piola per gli ospiti, in rete Crimi), decretando così la retrocessione in serie C dei piemontesi di Mimmo di Carlo.

Ma questa è un’altra storia, con alcuni scenari simili certo, però adesso ci si gioca davvero tutto in una notte: l’Ascoli di Serse Cosmi è consapevole che l’insidia è dietro l’angolo, e occorrerà fare una gara d’attenzione per portare a compimento l’obiettivo salvezza, senza cullarsi sugli allori dei due risultati utili su tre. Anche il pareggio infatti (con qualsiasi finale) andrebbe bene all’Ascoli, che avrebbe così ragione della Virtus, per la regola del miglior piazzamento in classifica a fine campionato (Ascoli 18esima a 46 pt, V.Entella 19esima a 44 pt).

Ascoli-Virtus Entella 0 – 0

TABELLINO

ASCOLI-VIRTUS ENTELLA

ASCOLI (4-4-2): Agazzi; Mengoni, Padella, Gigliotti, Mogos, Addae, Pinto, Clemenza, Baldini, Kanoute, Monachello.



A disposizione: Lanni, De Santis, Martinho, De Feo, Tassi, Parlati, Castellano, Ganz, Florio, D’Urso, Perri, Mignanelli.



Allenatore: Cosmi

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Paroni; Cremonesi, Pellizzer, Aliji, Troiano, Benedetti, Gatto, Ardizzone, La Mantia, Crimi, Aramu.

A disposizione: Iacobucci, De Santis, Belli, Ceccarelli, De Luca, Icardi, Llullaku, Di Paola, Petrovic, Acampora, Currarino, Brivio.

Allenatore: Volpe

ARBITRO: Nasca della sezione di Bari

Ammoniti:

Espulsi: