Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e un'ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell'Ordine, ma per le due donne non c'è stato nulla da fare

Due donne, di 45 e 60 anni, hanno perso la vita dopo essere state investite da un camion a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e un’ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine, ma per le due donne non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Al momento non è chiaro quali siano i dettagli dell’incidente. Lo scontro sarebbe però avvenuto alle 12.20.