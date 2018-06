Congratulazioni al nuovo governo giungono anche dagli Usa. "Gli Stati Uniti non vedono l'ora di continuare a cooperare con i loro alleati italiani e di accrescere la collaborazione esistente", afferma Mike Pompeo

Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, si è congratulato con il premier Conte, sottolineando che “la Commissione sarà come in passato al fianco dell’Italia nel percorso di riforme e attenta alle sue attese e proposte per il futuro dell’Unione”. Sulle sfide strategiche, dall’immigrazione ala riforma dell’Eurozona, “l’Italia avrà un ruolo di primo piano con la forza delle sue proposte, della sua responsabilità di Stato fondatore, del suo interesse ad una più intensa integrazione europea”.

Congratulazioni al nuovo governo anche dagli Usa

“Gli Stati Uniti non vedono l’ora di continuare a cooperare con i loro alleati italiani e di accrescere la collaborazione esistente”: lo afferma il segretario di stato Mike Pompeo nel fare gli auguri all’Italia per la festa della Repubblica, in una nota diffusa subito dopo il giuramento del nuovo governo.