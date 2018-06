Il fantasista del Bologna, dopo il rifiuto di gennaio, stavolta è pronto a dire sì al corteggiamento di Carlo Ancelotti

Stavolta, il matrimonio tra Simone Verdi e il Napoli, combinato già a gennaio sembra destinato a concretizzarsi davvero. Allora, il fantasista del Bologna aveva preferito restare in Emilia per la seconda metà di campionato, per confermarsi e mettersi in luce, evitando il grande salto che sarebbe coinciso con parecchie panchine alla corte di Maurizio Sarri. Adesso, però, le carte in tavola sono cambiate, e con un Callejon possibile partente e l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti, il numero 9 rossoblù è pronto a vestirsi di azzurro.

Nei prossimi giorni è atteso il sì definitivo del giocatore, dopo che il Napoli e il Bologna hanno di fatto confermato l’intesa raggiunta già cinque mesi fa, per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 25 milioni di euro. Battuta la concorrenza dell’Inter, che aveva il gradimento di Verdi, ma non si era spinta oltre un prestito oneroso da 8 milioni con diritto di riscatto fissato a 14. L’affare è destinato a chiudersi nel giro di pochissimi giorni, forse già all’inizio della prossima settimana, quando l’attaccante terminerà gli impegni in Nazionale, e prima della partenza per le vacanze.