Il pesarese stampa a sorpresa il miglior tempo, il leader del mondiale Marquez è solo sesto in griglia

Il Dottore non è mai stato un fenomeno in prova, ma al Mugello estrae il coniglio dal cilindro. Valentino Rossi ha centrato, a sorpresa, la pole position del GP d’Italia, stampando il miglior tempo davanti a Jorge Lorenzo. Completa la prima fila l’altra Yamaha di Maverick Viñales, a conferma dei progressi della casa dei tre diapason.

“Sono contentissimo, mi godo il momento. Domani sarà più dura, ma oggi a partire dal secondo giro ho capito che c’erano i presupposti per fare qualcosa di importante” ha commentato a caldo Rossi, alla prima pole position stagionale di questo 2018 finora piuttosto complicato.

Tanta delusione per Andrea Iannone, che era stato il più brillante fino alle libere nel weekend, e si è dovuto invece accontentare di un quarto posto. Con lui, in seconda fila, un buon Danilo Petrucci e il leader della classifica Marc Marquez, mentre Andrea Dovizioso, fresco di rinnovo in Ducati, ha chiuso solo settimo, a quasi tre decimi da Rossi.