Il 7 giugno avverrà l’acquisizione di Monsanto da parte della tedesca Bayer. Passaggio di consegne sulla base di 63 miliardi di dollari, secondo quanto comunicato dalla stessa azienda farmaceutica.

“Tutte le autorizzazioni pubbliche necessarie per il completamento dell’acquisizione sono sul tavolo adesso. Bayer il 7 giugno diventerà l’unico proprietario della Monsanto Company”, si legge in una nota della Bayer. Si tratta infatti della maggiore acquisizione di un’impresa tedesca all’estero.

“L’acquisizione di Monsanto rappresenta una pietra miliare strategica per rafforzare il nostro portafoglio di aziende leader nel campo della salute e della nutrizione. Raddoppieremo le dimensioni della nostra attività agricola e creeremo un motore di innovazione leader nell’agricoltura, posizionandoci per servire meglio i nostri clienti e sbloccare il potenziale di crescita a lungo termine nel settore”, ha spiegato il presidente di Bayer Werner Baumann.

Si tratta di un’operazione, annunciata a maggio 2016, che ha avuto il via libera dell’Antitrust Usa il 29 maggio scorso e creerà la più grande azienda integrata di pesticidi e sementi al mondo. Di fatto, l’approvazione della divisione Antitrust del Dipartimento richiedeva la vendita di parti delle società, per assicurare la tutela della concorrenza. “Il sistema agricolo americano è di fondamentale importanza per la nostra economia, per il nostro sistema alimentare e per il nostro stile di vita”, aveva evidenziato il capo dell’Antitrust Makan Delrahim.