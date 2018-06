Il capitano verrà valutato nella prossima settimana, come riserva è stato convocato in via precauzionale Ciman

Dopo la prima lista, che aveva fatto molto discutere a causa dell’esclusione di Radja Nainggolan, il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha diramato stamattina l’elenco definitivo dei convocati per i Mondiali di Russia 2018. Tra i tagliati rispetto alla prima rosa, spicca il nome di Christian Benteke, che ha perso il ballottaggio con Batshuayi come ricambio di Lukaku (escluso invece il laziale Jordan), mentre il difensore centrale Ciman è tenuto in stand-by come riserva, in attesa di valutare le condizioni del capitano Vincent Kompany, acciaccato e in dubbio per la campagna russa.

Una decisione verrà presa solo tra una settimana, al momento dell’inizio del torneo. Questa la lista dei 24 scelti da Martinez.