Esclusione a sorpresa per l'attaccante esterno del Manchester City, protagonista alla corte di Guardiola in stagione

La Germania riparte senza Sané. Un po’ a sorpresa, l’esterno offensivo del Manchester City è stato tagliato fuori dalla lista dei convocati del commissario tecnico Joachim Löw per i Mondiali di Russia 2018. Con lui, gli altri esclusi rispetto alla lista dei 27 presentata qualche settimana fa sono il portiere Bernd Leno, il centrale Jonathan Tah e l’attaccante Nils Petersen. Convocato, invece, il capitano Neuer, reduce da una stagione complicata per i cronici infortuni al piede, ma titolare nelle ultime amichevoli della Nazionale tedesca. Ecco l’elenco dei 23 scelti dal CT per la campagna russa.



Questo l’elenco con la divisione più classica tra centrocampisti e attaccanti:

Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-Andre ter Stegen (Barcellona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Difensori: Jérôme Boateng (Bayern Monaco), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Colonia), Mats Hummels (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlino), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City), Leon Goretzka (Schalke 04), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern Monaco).

Attaccanti: Timo Werner (Lipsia), Thomas Müller (Bayern Monaco), Mario Gomez (Stoccarda).