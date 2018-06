Sembrerebbe che la storia tra il pilota e la showgirl sia in crisi

Belen balla in un locale di Milano, Iannone va a cena con gli amici. I due da diverso tempo non si fanno più vedere insieme e non compaiono più scatti hot sui social. A voler credere ai rumors, i due stanno attraversando una profonda crisi che li ha allontanati irrimediabilmente.

Belen e Iannone separati. Sarà la fine?

Lei nelle sue storie balla a piedi nudi seguendo i ritmi latini, lui invece è bisognoso d’affetto. “Voglio abbracciarti di più fratello, perché ho bisogno di darti più affetto”, si sente in un video pubblicato da Iannone e lui risponde “Pensi che io abbia bisogno di più affetto?”, ma poi taglia la conversazione.

A dirla tutta al Gran Premio del Mugello, tra le gare MotoGp più importanti per i piloti italiani, Belen non è comparsa. Il pilota infatti, forse afflitto da ben altri pensieri, non è toccato il podio. Che sia veramente la fine dello loro storia? Si attendono conferme ufficiali.