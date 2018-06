Per il portiere della Juventus, adesso, si spalancano le porte del passaggio al Paris Saint-Germain

L’UEFA sceglie la linea morbida nei confronti di Gigi Buffon. Pochi minuti fa infatti è arrivata l’attesa sentenza della Corte federale, che ha squalificato il portiere per tre giornate, da scontare nelle coppe europee a partire dalla prossima stagione, in seguito agli episodi di Real Madrid-Juventus, una per l’espulsione e due per le dichiarazioni rilasciate nei confronti dell’arbitro Oliver, invitato dal carrarese a mangiare patatine in tribuna, vista la mancanza di personalità dimostrata nel fischiare il rigore decisivo per il dubbio contatto tra Benatia e Lucas Vazquez in pieno recupero.

Per Buffon, adesso, si spalancano le porte del trasferimento al PSG: annuncio atteso già nelle prossime ore da parte del club francese, pronto un contratto biennale per l’ex numero 1 della Nazionale. La possibilità di una lunga squalifica a tempo da parte della federazione europea, infatti, era l’unico ostacolo che si frapponeva tra Gigi e la società parigina, pronta ad accoglierlo per andare a caccia della Champions League tanto agognata nelle ultime stagioni.

Di fatto, dopo questa sentenza, Buffon sarà costretto a saltare le prime tre partite del girone di Champions League, ma potrà regolarmente scendere in campo per le gare di Ligue 1 e, soprattutto, per la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, oltre, ovviamente, alle ultime tre del girone.