Melania Trump ritorna al fianco del Presidente Usa per un evento ufficiale

Dopo 25 giorni d’assenza dalla scena pubblica la First Lady riappare in pubblico. Melania Trump, dopo aver subito un intervento al rene, si era allontanata dai riflettori ma adesso è ritornata al fianco di Donald Trump per prendere parte a un evento privato alla Casa Bianca in onore dei caduti di guerra.

Melania Trump onorata di partecipare all’evento

E’ stata lei stessa ad annunciarlo con tweet. Si è detta onorata di aver partecipato insieme al Presidente Usa a una serata così importante, pubblicando qualche scatto ufficiale.

“Questa sera @Potus (account ufficiale del presidente Usa, ndr.) e io siamo stati onorati di rendere omaggio ai nostri eroi scomparsi”, si legge nel post pubblicato da Melania Trump su Twitter.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7 — Melania Trump (@FLOTUS) 5 giugno 2018

Secondo gli storici si tratta del periodo d’assenza più lungo da parte di una First Lady. “Melania ha avuto un piccolo problema, ma non avrebbe perso questo evento per nulla al mondo”, ha detto Donald Trump alle famiglie di militari invitate alla Casa Bianca.

Foto da Twitter