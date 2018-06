Un gruppo di senegalesi, che aveva esposto sulla strada circa 160 borse taroccate ritirate dai carabinieri, ha aggredito con pugni e strattonamenti i due militari

Due carabinieri sono stati picchiati dopo aver sequestrato merce contraffatta a degli abusivi. Un gruppo di senegalesi, che aveva esposto sulla strada circa 160 borse taroccate ritirate dai carabinieri, ha aggredito con pugni e strattonamenti i due militari in via Vecchia Barbaricina a Pisa, nel primo pomeriggio di martedì 5. In un video postato su Facebook da un passante, si vede chiaramente l’aggressione. Uno dei carabinieri ha riportato una frattura al naso, l’altro lesioni alle costole. Pronta la reazione del ministro Salvini: “Tolleranza zero”, ha detto.

Sequestrano merce contraffatta, carabinieri picchiati da senegalesi

È stato un sequestro come tanti, di quelli con i quali si prova a limitare l’attività di venditori illegali nell’area monumentale di Pisa, solo che questa volta un gruppo di senegalesi si è ribellato alle pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile, circondando le auto e protestando con urla, pugni e spintoni. I carabinieri sono finiti in ospedale e gli aggressori sono fuggiti ma sono già iniziate le indagini.

Nella stessa zona lo scorso agosto, si era consumato un episodio simile ai danni di tre finanzieri che finirono in ospedale dopo l’aggressione di alcuni abusivi. Una scena che si ripete: prima due o tre venditori, poi un gruppo sempre più folto, ingrossato da qualcuno che ha allertato altri abusivi in vie limitrofe.

Matteo Salvini: “Serve tolleranza zero”

Il ministro Matteo Salvini non ha tardato a far sapere la sua opinione e in un post su Facebook scrive: “Venditori aggrediscono i carabinieri e durante un controllo ne mandano all’ospedale uno, al quale invio tutta la mia solidarietà e auguri di buona guarigione. Serve tolleranza zero: espulsioni per i clandestini e restituzione alle nostre città di un clima di legalità, questo è il mio obiettivo”.

Solidarietà al carabiniere anche da parte di Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina, che sempre sui social scrive: “Vicino all’ospedale Santa Chiara, un immigrato ha aggredito un carabiniere spaccandogli il setto nasale. È ancora più vergognoso che questo fatto sia avvenuto proprio nella giornata della festa dell’arma. Solidarietà al carabiniere aggredito. Vogliamo più regole per una città sicura e vivibile. Grazie ai carabinieri per il lavoro che svolgono quotidianamente, spesso in condizioni assurde e difficili. Cambieremo anche Pisa“.