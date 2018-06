Domani su Rai 3 il film sulla vita del prete contro le mafie con un'introduzione di Vasco Rossi

Un omaggio al prete sotto scorta da 29 anni per la sua attività contro la mafia pugliese. “Così in terra”, il film diretto da Paolo Santolini e dedicato alla vita di don Luigi Ciotti verrà trasmesso l’8 giugno in prima serata su Rai 3 con un’introduzione da parte di Vasco Rossi.

Il cantante ritiene da sempre di avere numerosi punti in comune: “Un fratello ritrovato. Due vite spericolate, come sono tutte le vite che si lasciano guidare dall’inquietudine, che si sentono più a casa nel cercare che nel trovare…”, ha commentato il cantante.

La storia di don Luigi Ciotti

Il film ripercorrerà tutto il lavoro senza sosta del prete 72enne, dall’incontro con i giovani alla fondazione del Gruppo Abele nato per aiutare gli ultimi della società ma anche alla fondazione del mensile Narcomafie, con cui si pose in prima linea nel contrasto contro la criminalità organizzata. A questo seguì la creazione del coordinamento “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.

“Stando accanto a lui e agli uomini della sua scorta per oltre due anni, filmandolo in diverse occasioni pubbliche e private – ha raccontato Paolo Santolini -, osservandone i gesti, il rapporto con la natura, la fisicità, l’ostinata fiducia nella parola, abbiamo provato a capire cosa ci sia dietro l’instancabile fare del suo personaggio, cosa lo muova a quel fare. Così in terra non è un atto di fede, ma un invito a pensare con la nostra testa, a guardare con occhio critico quanto accade su questa terra e a immaginare quel che ognuno di noi potrebbe fare”