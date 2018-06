La direttiva di rimanere barricati, prevista dagli amministratori in caso d'incendio, era stata autorizzata dai vigili del fuoco

È stata aperta un’inchiesta sullo ‘stay put‘, ossia l’ordine di “rimanere barricati” che si sarebbe rivelato mortale per le 72 vittime dell’incendio alla Grenfell Tower di Londra, avvenuto il 14 giugno 2017. A mettere in luce le presunte e nefaste responsabilità della direttiva è un rapporto elaborato dall’esperta Barbara Lane.

La direttiva fu autorizzata dai vigili del fuoco

La direttiva, prevista dagli amministratori in caso d’incendio, era stata autorizzata dai vigili del fuoco. Ordine che fu mantenuto come indicazione per oltre due ore anche dopo che le fiamme erano divampate, prima che i vertici dei vigili del fuoco si decidessero ad evacuare il grattacielo in fiamme.