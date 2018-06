"Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma", accusa la prima cittadina capitolina. Il Governatore replica "È un brutto e arrogante comiziaccio di campagna elettorale"

Scintille e scambio di accuse tra il sindaco di Roma e il presidente della Regione Lazio. “Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma“, ha accusato la prima cittadina capitolina Virginia Raggi. “Sui rifiuti, Amasta facendo il massimo, ma se non abbiamo sbocchi ulteriori non sappiamo dove portarli: il presidente lo deve dire”. Quanto ai trasporti, la Raggi spiega “il Campidoglio è in attesa dei 180 milioni di euro che la Regione dovrebbe investire sulla Roma-Lido”.

Roma, Raggi contro Zingaretti