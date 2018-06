La scommessa di Palermo2018, la primavera della Capitale della Cultura: il contributo (magnifico) di Una Marina di Libri

La scommessa di Palermo2018 torna e Una marina di libri vuole dare il suo contributo. Oggi, alle 17.30, la kermesse viene inaugurata nello splendido scenario dell’Orto Botanico, eletto a grandioso microcosmo di lettura e di cultura.

Potete perdervi nei viali alberati e refrigeranti che ospitano la manifestazione. È in questa stessa cornice, infatti, che Goethe – giusto qualche anno fa – concepì l’idea della pianta archetipa, madre di ogni forma vita. Era una primavera come questa, la primavera del 1787. E, oggi come allora, a Palermo si respira cultura.

Venite all’Orto Botanico, perdetevi come Goethe nelle sue serre, tra le sue monumentali fontane. Sbirciate tra le austere colonne dell’ingresso. Vi si sveleranno dieci ettari di giardino adibiti a gigantesca libreria della città. Venite all’Orto Botanico, in questo labirinto di pagine e di voci, di autori e di editori.

Non preoccupatevi se avete perso l’inaugurazione, la kermesse si chiuderà soltanto domenica prossima. Scoprite il programma completo. Venite a respirare la primavera di Palermo.