Lo chef francese Eric Ripert avrebbe trovato Bourdain, compagno di Asia Argento, privo di sensi nella sua stanza d'albergo

Lutto nel mondo dell’alta cucina per la scomparsa di Anthony Bourdain, 61enne chef di fama internazionale e compagno di Asia Argento. Bourdain, spiega la Cnn con cui lo chef collaborava da tempo, si è suicidato.

Secondo l’emittente, il 61enne era in Francia per lavorare ad un nuovo episodio del programma ‘Parts Unknown’. Lo chef francese Eric Ripert ha trovato Bourdain privo di vita nella sua stanza d’albergo.

“È con enorme tristezza che possiamo confermare la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain“, ha annunciato il network in una dichiarazione venerdì mattina. “Il suo amore per l’avventura, gli amici, il buon cibo e le bevande e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico. Il suo talento non ha mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo”.

La vita di Anthony Bourdain