Al via le riprese della nuova fiction di Rai 1 sulla rinascita femminile

Appena iniziate in questi giorni le riprese di “Mentre ero via”, la nuova fiction Rai che conclude l’ideale trilogia sulla rinascita delle donne. Dopo “Un’altra vita” e “Sorelle”, “Mentre ero via” racconterà ancora una volta la storia ambientata a Verona di una donna che con fatica riprenderà in mano le sorti della sua vita e che con tenacia riuscirà a risorgere dalle sue stesse ceneri.

La protagonista di “Mentre ero via” sarà Vittoria Puccini e al suo fianco vedremo Giuseppe Zeno. La fiction andrà in onda come sempre su Rai 1 coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La sceneggiatura della serie è di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, la regia è invece di Michele Soavi. La serie comprenderà 6 puntate di 100 minuti ciascuna girate tra Roma e Verona. Nel cast ci saranno anche Stefania Rocca, Carmine Buschini, Francesca Cavallin, Flavio Parenti, Mariano Rigillo.

Trama di “Mentre ero via”

Monica (Vittoria Puccini) rimane in coma in seguito a un incidente stradale in cui perdono la vita il marito Gianluca, manager dell’azienda farmaceutica di famiglia, e l’avvocato Marco con cui Monica intratteneva una relazione extraconiugale. Monica si risveglia dopo 4 mesi non ricordando nulla dell’incidente e di Marco con una memoria rimasta ad 8 anni prima dell’accaduto.

Insieme alla psicologa Caterina (Stefania Rocca) dovrà scavare nella sua memoria per scoprire di più su Marco a cui, a quanto sembra sono legati i cattivi rapporti con la figlia Sara e con la famiglia del marito e riprendere le fila della sua vita ormai persa nel vuoto. Per farlo si sposterà a Roma dove le sembrerà di rivedere Marco. Sarà in realtà il fratello Stefano (Giuseppe Zeno), che gli somiglia tantissimo, anche lui alla disperata ricerca di maggiori dettagli sulla morte di Marco nel tentativo di capire se vi siano delle verità segrete sull’incidente.

Foto da Twitter