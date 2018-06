Dopo diciassette anni la Ferrari torna in pole position nel GP del Canada, delude Max Verstappen

A distanza di diciassette anni dall’ultima volta, la Ferrari torna in pole position a Montréal. Allora si trattava di Michael Schumacher, e anche stavolta a firmare il miglior tempo alla guida della rossa nel GP del Canada di Formula 1 è un tedesco, Sebastian Vettel, che ha stampato un impressionante 1:10.764, mettendosi alle spalle tutta la concorrenza. Prima fila per Valtteri Bottas, che aveva dato spettacolo al primo tentativo, ma poi non è riuscito a rispondere al ferrarista. Quarta, invece, l’altra Mercedes di Hamilton, che qui aveva trovato la pole nelle ultime tre edizioni.

Delude, almeno parzialmente Max Verstappen, che dopo aver dominato le prove libere sia ieri, che al mattino nella terza e ultima sessione, si deve accontentare del terzo posto. Ancor peggio ha fatto il compagno di scuderia Daniel Ricciardo, che ha sempre accusato distacco dall’olandese, come a testimonianza di un motore meno performante, dopo il salvataggio in extremis della sua Red Bull per evitare penalità.