In chiaro su Frisbee, canale 44 del digitale terrestre

I “Monchhichi” tornano in tv: da oggi alle 18.30 saranno in chiaro su Frisbee, canale 44 del digitale terrestre.

Monchhichi racconta le avventure di un gruppo di scimmiette, il coraggioso Kauri, la leale Hanae e il brillante Willow, che custodiscono i sogni dei bambini di tutto il mondo. Gli amici vivono insieme sul grande “albero dei sogni”, ma il lucertolone Aikor vuole impadronirsi dei frutti dell’albero per controllare il regno dei Monchhichi.

I Monchhichi furono un fenomeno internazionale negli anni ’80. In Italia il cartone arrivò nel 1982 su Canale 5. Dopo la serie giapponese, è stata prodotta anche un’altra serie animata negli Usa da Hanna-Barbera intitolata Monchhichis e trasmessa dalla ABC in America. In Italia è andata in onda per la prima volta nel 1988 su Rai1.