Il titolare di un minimarket a Salina, in Kansas, ha rintracciato un cliente distratto per restituirgli il biglietto vincente della lotteria dimenticato sul bancone, dal valore di un milione di dollari. È stato il commesso ad accorgersi della dimenticanza, ha controllato la serie vincente e poi descritto il cliente al titolare, Kal Patel, che si è messo immediatamente sulle tracce del vincitore.

Dimentica biglietto da un milione di dollari sul bancone: il titolare lo rintraccia

Il vincitore rimane anonimo per volontà dello stesso Patel. “Avevo capito chi era e ho girato per il quartiere una prima volta ma non sono riuscito a trovare la sua casa – ha raccontato ai media -. Sono tornato al market ma volevo provare di nuovo a rintracciarlo, così l’ho incontrato per strada con suo fratello e gli ho consegnato il biglietto vincente che aveva smarrito”.

Una doppia fortuna quella del vincitore, che prima si aggiudica il bottino con un biglietto vincente e poi viene rintracciato per riceverlo tra le sue mani. “È stato bello darlo a loro – ha aggiunto l’onesto negoziante -, la loro sorpresa è stata grandissima”. Anche gli altri abitanti del quartiere gli sono grati. “E le lodi che ho ricevuto da tutti per la mia azione sono state numerosissime – ha aggiunto -. In tanti mi hanno detto che ho ridato fiducia nell’umanità”.

“Non sono pentito di quello che ho fatto – ha concluso. – Mi sarei sentito in colpa se avessi incassato io la somma vinta da un altro”. Qualche giorno dopo la restituzione del biglietto vincente, Kal Patel ha ricevuto 1.200 dollari da uno studio legale come ringraziamento del vincitore per la sua buona azione.