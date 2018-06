Il macchinista di un treno merci si era allarmato per un odore strano e sospetto proveniente dal convoglio

È stata sospesa la circolazione ferroviaria a Salbertrand, in Val di Susa. Il macchinista di un treno merci che trasporta sostanze pericolose, si era allarmato per un odore strano e sospetto proveniente dal convoglio. Immediata la richiesta di intervento sul treno in direzione di Modane (Francia).

Val di Susa, i provvedimenti di Trenitalia

Il mezzo è fermo per “verifiche tecniche”. Trenitalia ha preso provvedimenti attivando un servizio di bus sostitutivi tra Bussoleno e Bardonecchia.