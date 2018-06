Era il 1997 quando Max Biaggi e Naomi Campbell ebbero una relazione. A distanza di 19 anni, i due si sono incontrati di nuovo e il campione ha condiviso un selfie che si sono scattati sui social.

“Sempre bello rivederti. È stato inaspettato e mi hai illuminato la giornata. Dove ci vediamo la prossima volta? A New York?”.

Il gossip ovviamente è andato in visibilio: che ci sia un ritorno di fiamma?

…. bello rivederti, a presto. 😉😘

It was unexpected but it brightened my day! Where next time? 😁NY? pic.twitter.com/SweA0519lu

— Max Biaggi (@maxbiaggi) 12 giugno 2018