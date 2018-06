È questo il risultato di uno studio condotto dall'Università della California a San Diego e dall'Università di Manitoba, pubblicato sulla rivista Allergy

Il latte materno è un toccasana per i bambini e aiuta ad allontanare le allergie alimentari. È questo il risultato di uno studio condotto dall’Università della California a San Diego e dall’Università di Manitoba, pubblicato sulla rivista Allergy.

Allontanare le allergie alimentari con il latte materno

La ricerca si è occupata di comprendere il ruolo e l’importanza degli oligosaccaridi nel latte umano, che non si trova invece nel latte prodotto artificialmente. Dopo il lattosio e il grasso, queste molecole di zucchero sono la componente più abbondante nel latte umano e contribuiscono alla salute dell’intestino del piccolo.

Gli oligosaccaridi

Questa sostanza, non digeribile dai bambini, agisce come prebiotico ed è un fattore chiavo per le allergie dei prodotti alimentari. Per lo studio, i bimbi di un anno di età sono stati sottoposti a prick test cutanei per verificare la sensibilizzazione allergica agli allergeni comuni, compresi alcuni alimenti. Gli studiosi hanno scoperto che 59 su 421 erano già allergici all’età di un anno.

“La nostra ricerca ha identificato un profilo di un oligosaccaride ‘benefico’ che e’ stato associato ad un tasso più basso di sensibilizzazione alimentare nei bambini di un anno”, ha detto Lars Bode, docente di pediatria dell’Università della California.