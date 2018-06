Tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum, coppia nata nell’ultima edizione di Uomini e Donne, è già finita. L’ex tronista ha così comunicato la fine della loro relazione:

Dopo giorni di riflessioni attente mi sento di comunicarvi che il rapporto tra me e Virginia è arrivato a una battuta d’arresto. Premetto che non ci sono state incomprensioni o tradimenti ma dopo due mesi dalla scelta non è scattato, per entrambi, quello che pensavamo potesse scattare una volta fuori da Uomini e Donne. Non è una decisione mia ma di entrambi. Abbiamo provato a frequentarci il più possibile, cercando di fare intrecciare la nostra quotidianità e le nostre famiglie, perchè la volontà o meglio la speranza era quella di far volare questo nostro rapporto appena nato. Ma dopo due mesi, ci siamo resi conto che oltre a un grande affetto e una stima reciproca non è scattato quell’amore folle e irrazionale che dovrebbe scattare in un rapporto. Per questo motivo da persone mature abbiamo guardato in faccia la realtà e ne abbiamo preso consapevolezza.